Crocchette di zucca con ripieno di formaggio

La ricetta di Butta la pasta

Ingredienti per 4 persone

1 kg di zucca

3 uova

150 grammi di pane grattugiato

100 grammi di fontina

150 grammi di grana grattugiato

50 grammi di burro

olio di semi di arachidi

farina

sale q.b.

pepe q.b.

Preparazione

Pulite la zucca, eliminando i filamenti e i semi senza togliere la buccia.

Tagliate la zucca a fette spesse e disponetele su una teglia da forno rivestita di carta d'alluminio. Ricoprite con un altro pezzo di carta da alluminio e mettete in forno caldo a 200° per 45 minuti.

Una volta tenere, toglietele dal forno e fatele riposare 10 minuti. Mettete le fette di zucca nel passaverdure per ottenere un'ottima purea. Disponete il tutto in una pentola.

Mettete la pentola sul fuoco e procedete a fare asciugare la zucca mescolando continuamente, poi unite il burro e il formaggio grattugiato e lasciate cuocere, sempre mescolando, finché il composto apparirà nuovamente asciutto.

Regolate di sale e pepe e poi togliete dal fuoco, quando sarà tiepido unite 1 uovo e 75 grammi di pane grattugiato e incorporateli bene mescolando, poi lasciate raffreddare del tutto.

Sbattete in una ciotola le altre due uova, versate in un piatto il pane grattato rimasto e in un altro piatto la farina.

Formate con le mani delle polpette con un poco di composto alla zucca, grandi come un'albicocca, poi fate un buco al centro e mettete un pezzetto di fontina, richiudendo bene l'impasto per mantenere il composto all'interno di ogni pallina.

Passate poi nella farina, nell'uovo sbattuto e infine nel pane grattato.

Friggete le crocchette in abbondante olio bollente.

Dopo aver lasciato le crocchette sgocciolare per alcuni secondi su della carta da cucina, servitele calde