Crocchette di carote

La ricetta di La cucina italiana

Ingredienti

1 chilo carote

300 grammi patate

80 grammi anacardi

burro

pangrattato

grana grattugiato

farina

curcuma

sale

pepe

Preparazione

Mondate tutte le carote; pesatene 700 grammi e tagliatele a rondelle. Grattugiate le altre a fili molto sottili e mettetele a bagno in acqua ghiacciata.Pelate le patate e tagliatele a dadi. Mettetele a stufare insieme con le carote a rondelle, in una casseruola con 150 gramim di acqua, una noce di burro e un pizzico di curcuma.

Cuocetele per 30-35’, finché il liquido non si sarà quasi asciugato. Saltatele per 2’ in padella, per asciugarle dal liquido residuo, quindi schiacciatele con uno schiacciapatate, in una ciotola. Frullate gli anacardi e aggiungeteli alle patate; unite anche sale, pepe e un cucchiaio di pangrattato. Formate con questo composto 24 palline e appoggiatele su un vassoio infarinato.

Scolate le carote a fili, strizzatele e stendetele su un vassoio. Salatele e passatevi le palline, avvolgendovele. Collocate quindi le crocchette su una placca coperta con carta da forno. Fondete 50 g di burro e quando comincia a spumeggiare versatelo sulle crocchette. Cospargetele con un po’ di grana grattugiato e infornatele a 200 °C per 15’ circa.