Cotolette di melanzane al forno

La ricetta di SempliceVeloce

Ingredienti

Melanzane viola lunghe

olio extra vergine di oliva

4 fettine di prosciutto cotto

4 fettine di provolone

farina

1 uovo

pane grattugiato

Preparazione

Tagliate le melanzane a fettine spesse 2-3 mm, posizionate le melanzane in uno scolapasta a strati e tra uno strato e l’altro mettete una manciata di sale grosso, mettete un piatto sulle melanzane e un peso sul piatto, per almeno un’oretta, in modo che fuoriesca l’acqua di vegetazione delle melanzane.

Togliete il sale e sciacquate velocemente le fettine di melanzana, asciugatele con un foglio di carta assorbente da cucina. Preparate 3 piatti: uno con la farina, un altro con l’uovo sbattuto (con un pizzico di sale) ed il terzo con il pane grattugiato mettete 2 fettine di melanzane nel piatto con la farina, pressate per far aderire la farina solo su un lato delle melanzane.

Su una fettina adagiate il provolone tagliato abbastanza sottile poi aggiungete una fettina di prosciutto cotto, ricoprite con l’altra fettina di melanzana, poi nell’uovo sbattuto ed infine nel pane grattugiato, disponetele in una teglia da forno,aggiungete un un po’ di sale e un filo d’olio extravergine ed infornate in forno preriscaldato a 200° per 15 minuti, fino a che avranno creato una panatura dorata e croccante. Sfornate le vostre Cotolette di melanzane e servitele calde. Buon appetito!