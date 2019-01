Cinque tisane depurative

Tisane depurative

Alla rosa canina

La rosa canina ha proprietà depurative, antinfiammatorie e immunomodulanti. Per la preparazione di una tisana alla rosa canina si utilizzano le bacche essiccate della pianta e si lasciano immerse per alcuni minuti in acqua calda in modo da ottenere un infuso. La rosa canina ha la potenzialità di favorire l’eliminazione delle tossine dal corpo tramite l’urina, in maniera dolce, senza affaticare i reni e inoltre è d’aiuto per la circolazione.

Al tarassaco

Con il tarassaco potrete preparare un vero e proprio elisir depurativo. La bevanda, ottenuta dall’infusione dei fiori, ha delle leggere proprietà diuretiche e lassative. Al vostro elisir depurativo al tarassaco potrete aggiungere anche delle scorze di arancia e di limone bio.

All’ortica e betulla

Altri due ingredienti molto utilizzati per preparare le tisane depurative sono l’ortica e la betulla, di cui vengono sfruttate soprattutto le proprietà drenanti, utili per cercare di eliminare i ristagni di liquidi nell’organismo. All’ortica e alla betulla si possono abbinare altri ingredienti, come la gramigna e i frutti di bosco.

Alla bardana

La radice di bardana è nota per le sue proprietà antisettiche e depurative. Viene utilizzata come ingrediente per preparare delle tisane detox. È considerata benefica soprattutto in caso di problematiche della pelle, come acne, dermatosi e eczemi, ma anche per reumatismi, gotta, diabete e calcoli ai reni.

Al cardo mariano

Per la preparazione di una tisana depurativa il cardo mariano può essere abbinato ad altri ingredienti come il tarassaco, l’achillea, il finocchio e la salvia. L’azione di queste piante officinali aiuta l’organismo a depurarsi. In particolare, il cardo mariano è tra i rimedi naturali considerati utili per supportare il fegato.