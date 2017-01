Tratto da Le Ricette della nonna

Ingredienti

3 uova

150 grammi di miele

100 grammi di zucchero

280 grammi di farina 00

40 grammi di fecola di patate

100 grammi di olio di semi

100 grammi di ricotta

1 bustina di lievito per dolci

vanillina

Preparazione

Passate la ricotta con un setaccio.

Sciogliete il miele a bagnomaria e lasciate intiepidire.

Montate molto bene le uova con lo zucchero fino ad ottenere un composto chiaro e spumoso. Aggiungete la ricotta facendola amalgamare alle uova e successivamente l’olio e il miele, sempre mescolando bene.

A questo punto unite la farina precedentemente setacciata con la fecola, la vanillina e il lievito. Amalgamate l’impasto.

Imburrate e infarinate uno stampo da ciambellone da 22 cm di diametro e versateci dentro il composto.

Infornate a 160 °C gradi in forno statico caldo per 50 minuti o fino a quando il dolce non sarà cotto verificando con uno stecchino.

Sfornate la ciambella al miele e fatela intiepidire in teglia prima di sformarla.