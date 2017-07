La pizza del campione e dello chef stellato entra in reparto

Visita speciale ieri pomeriggio per i bambini ricoverati nella clinica di oncoematologia pediatrica a Padova. Il veneziano Maurizio Toffoli, campione italiano di pizza, e il vicentino Lorenzo Cogo, lo chef stellato più giovane d’Italia, hanno preparato la pizza assieme ai piccoli pazienti, dalla stesura dell’impasto sino alle decorazioni finali post cottura con tanto di ingredienti “magici”.

Spremendo barattoli colorati di “sorriso”, “energia”, “velocità” o “coraggio”, per esempio, scendevano rispettivamente una salsa di carote, curcuma, marmellata di pomodoro e cioccolato. Due, infatti, le versioni di pizza realizzate: salata e dolce. La singolare esperienza ha incontrato l’entusiasmo di bambini, genitori e volontari presenti, oltre che dei due eccellenti ospiti, per l’occasione affiancati da un ex paziente: Carlo, oggi studente di 21 anni.