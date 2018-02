“CHEF PER BENE “



LA CUCINA STELLATA VICENTINA PER IL REPARTO DI ONCOLOGIA

DELL’OSPEDALE DI VICENZA.

Domenica 11 marzo dalle ore 19.30

Barchessa di Villa Pisani, Bagnolo di Lonigo (Vi)

Domenica 11 marzo la splendida Barchessa di Villa Pisani ospiterà la seconda edizione di

“Chef per Bene” , serata benefica a sostegno del reparto di Oncologia dell’Ospedale di Vicenza.

Anche questa volta i promotori dell'iniziativa sono gli “Amici del 5° Piano": un gruppo di volontari

con l’obiettivo di sostenere i malati oncologici, gli ex malati e i loro familiari attraverso il

coinvolgimento degli stessi in attività legate alla cultura, al benessere, all’alimentazione e alla

promozione dei diritti del malato.

Grazie ai fondi raccolti durante la prima edizione di “ Chef per Bene” è stato possibile dare vita al

progetto “SeTA”: un servizio di consulenza nutrizionale all’interno del Dipartimento di Oncologia di

Vicenza, attivo un giorno a settimana e aperto gratuitamente sia a pazienti in trattamento attivo che in

follow-up. L’obiettivo è quello di aiutare il paziente oncologico, fornendo indicazioni e consigli

nutrizionali calibrati sulle esigenze del singolo. L’ambulatorio è gestito dal dr. Giaretta, da sempre

attivo sul tema del rapporto tra nutrizione ed oncologia in collaborazione con il dirigente medico,

Dott. Giuseppe Aprile e il personale infermieristico dell’Oncologia.

“ Siamo davvero grati a quanti con donazioni, sponsorizzazioni o con il dono della loro qualificata

professionalità o semplicemente con loro attenzione continuano a rendere possibile questo importante

progetto nutrizionale” racconta Francesca Lovato a nome di tutto il Gruppo “Vorremmo in particolare

sottolineare come la generosità di tanti sia per noi un segno di energia che dà forza e ci restituisce la

convinzione di essere parte di una comunità che sa farsi carico dei problemi e dei bisogni di chi affronta

la malattia oncologica".

Il progetto “SeTA” come molte altre preziose attività promosse dagli “Amici del 5° Piano” hanno un

bisogno costante di supporto: ecco quindi l’idea di trasformare “Chef per Bene” in un format da

replicare ogni anno.

I più grandi esponenti della cucina vicentina hanno accettato con entusiasmo la sfida, studiando per la

serata un menù ad hoc all’insegna del gusto, dell’equilibrio e della raffinatezza.

Si alterneranno ai fornelli: Nicola Portinari, Lorenzo Cogo, Giuliano Baldessari, Antonio Dal Lago

e Diego Crosara.

“ Mi rende orgoglioso essere nuovamente tra gli Chef protagonisti di questo appuntamento speciale”

racconta Nicola Portinari “ho conosciuto il Gruppo due anni fa e da allora non ho mai smesso di

collaborare con loro. Anche questa volta ho creato una brigata eccelsa, coinvolgendo tanti miei colleghi

vicentini. E’ bello accostare la nostra cucina al concetto di benessere.”

La Barchessa di Villa Pisani è ubicata all’interno del giardino della storica Villa Pisani dell’Architetto

Andrea Palladio, sec. XVI, Patrimonio dell’Umanità, inserita nel World Heritage List dell’Unesco; la

magica location a Bagnolo di Lonigo accoglierà 160 ospiti tra i suoi splendidi restauri ed opere d’arte

contemporanee.

Tante le aziende sponsor che hanno contribuito a realizzare l’evento coprendo i costi della serata e

facendo in modo che l’intero ricavato vada al gruppo “Amici del 5° Piano”. La serata sarà presentata

dalla giornalista e conduttrice televisiva, Carla Urban.

Evento ideato e organizzato da Vignato Events

Per informazioni 3484994578

aboutme.events@gmail.com