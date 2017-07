Carlo Cracco, cena da 500 euro in Galleria Vittorio Emanuele

Porterà la prestigiosa griffe di Carlo Cracco il menù la cena di beneficienza organizzata a Milano per celebrare il 150esimo anniversario della Galleria Vittorio Emanuele

L'evento - rende noto Milano Today - è in programmma il 13 settembre alle 21 e prevede novecento invitati che verseranno una quota di 500 euro a testa per assaggiare le bontà ideate da Cracco e preparate dai ristoratori della galleria.

Il ricavato sarà destinato all'iniziativa "Cena sospesa" che consente di offrire un pasto a chi non può permetterselo. L'iniziativa è promossa da Caritas, Fipe, Confcommercio ed Epam, con il patrocinio del Comune.

"Rendere omaggio alla Galleria - spiega il sindaco di Milano Giuseppe Sala - significa celebrare la bellezza architettonica e i 150 anni di storia della nostra città che questo luogo rappresenta e racconta. Per questo motivo, abbiamo deciso di organizzare una cena speciale. E non solo per la location esclusiva che la ospita. La cena per il 150° anniversario della Galleria vuole essere un momento di incontro e di riflessione. Perché per una città che crede fortemente nel valore della solidarietà, ricordarsi di chi è meno fortunato e ha più bisogno del nostro aiuto è un dovere sempre, soprattutto nei momenti di festa".