Cheesecake alla ricotta e lamponi

Tratto da Le ricette della nonna

Ingredienti

per la base

130 grammi di biscotti al cacao (tipo Pan di Stelle)

50 grami di burro fuso

per la crema

170 grammi di Philadelphia

250 grammi di ricotta fresca vaccina

2 uova medie

150 grammi di zucchero semolato

i semi di una stecca di vaniglia

per la salsa ai lamponi

100 grammi di lamponi scongelati

30 grammi di zucchero a velo

Preparazione

Tritate finemente i biscotti con un robot da cucina, trasferiteli in una ciotola e aggiungete il burro fuso. Mescolate bene e distribuite il tutto nello stampo, ricoperto di carta forno. Schiacciate bene in modo da ottenere una base liscia e compatta. Per fare questa operazione potete aiutarvi con il fondo di un bicchiere. Mettete la base di biscotto in frigorifero a compattare, mentre preparate la crema.

Accendete il forno a 150 °C. Mescolate i lamponi scongelati e lo zucchero a velo, poi frullateli con un frullatore a immersione.

In una ciotola, ammorbidite la Philadelphia e la ricotta con un cucchiaio di legno. Aggiungete le uova, incorporandole con le fruste elettriche. Quindi, aggiungete lo zucchero e i semi della vaniglia. Mescolate ancora, poi versate il composto omogeneo sulla base di biscotti.

Realizzate delle gocce con la salsa di lamponi con un cucchiaino. Poi, passate uno stuzzicadenti al centro per conferire la forma del cuore. Cuocete la cheesecake in forno per un’ora.



Lasciate raffreddare la cheesecake nel forno spento, con la porta aperta, quindi trasferitela sul piatto da portata. Mettetela in frigo per un paio d’ore prima di servire.