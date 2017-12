Capodanno: 5 piatti portafortuna per salutare il 2018

Le lenticchie

Fin dai tempi dei Romani, erano considerate un buon augurio per la loro somiglianza con le monete. Oltre che nel piatto, il buon augurio si può esprimere anche sotto forma di sacchettini da regalare, da appendere sotto l’albero o da utilizzare per simpatici segnaposto. Noi ve le proniamo in un piatto cult: il cotechino con le lenticchie anche perchè dovete sapere che anche il maiale è considerato un cibo portafortuna: simbolo della civiltà contadina nella quale “non si butta via nulla”, è da sempre simbolo di abbondanza e di progresso materiale.