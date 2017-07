Carlo Cracco non resiste: masterchef anche in vacanza

Inevitabile che la sua professione lo segua ovunque. Anche in vacanza. Carlo Cracco, famoso chef vicentino e giudice del progamma MasterChef, in ferie all'Isola d'Elba, ha voluto "tastare il polso" al ristorante Pepenero in via dell'Amore, nel centro storico di Portoferraio.

Per l'occasione Cracco venerdì si è fatto immortale con il giovane ma promettente cuoco del ristorante, Marco Olmetti che, a quanto sembra, ha superato la prova cucina. Chissà se lo chef stellato continuerà a godersi la vacanza senza rinunciare qualche visita "a sorpresa" negli altri ristoranti elbani.