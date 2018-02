Carlo Cracco: apertura in Galleria a Milano per lo chef vicentino

Terminata l'avventura a Mastechef con tanto di veleni per l'inizio del reality da lui lasciato con un finto funerale organizzato dai colleghi alla prima puntata ora per Carlo Cracco si apre una nuova sfida con l'apertura del suo ristorante in Galleria Vittorio Emanuele a Milano.

Fresco di nozze con la sua Rosa Fanti il cuoco vicentino ha in programma l'opening per mercoledì 21 febbraio, in concomitanza con l'apertura della Milano Fashion Week. Il ristorante sarà diviso a più livelli: enoteca nel sotterraneo, laboratorio all’ammezzato e caffè e pasticceria al piano terra. Il ristorante gourmet troverà spazio al primo piano mentre il secondo è dedicato al secondo.

Ce la farà Carlo a riconquistare le due stelle perse? Ad aiutarlo in cucina e oltre il sous chef Luca Sacchi, Marco Pedron, maître pâtissier, Alex Bartoli, che si occuperà dell’enoteca e Alessandro Troccoli come maître.