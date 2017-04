Carciofi farciti all'Asiago

Pulire i carciofi, stando attento/a a lasciare intatto un pezzo del loro gambo. Poi, tritare l’aglio insieme al prezzemolo e unire il pangrattato, l'Asiago stagionato e l’olio extravergine d’oliva. Aggiungi sale e pepe



Prendere ogni carciofo e farcirlo usando i 2/3 del composto che hai ottenuto. Quando tutti i carciofi saranno farciti, disporli in una casseruola con i bordi alti, posizionandoli con il gambo verso l’alto. Aggiungere sale, pepe e olio.



Coprire la casseruola con un coperchio e far cuocere per all’incirca 15 minuti. Dopo i primi 15 minuti di cottura, toglere il coperchio e unire ai carciofi la parte di composto avanzata e far cuocere per qualche altro minuto.