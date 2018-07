Mondiale 2018, mangiamoci il Brasile: il Bolo Prestigio

Rompi le uova separando tuorli e albumi. Monta il burro con lo zucchero poi aggiungi al composto un tuorlo per volta. Setaccia la farina con il lievito, il cacao e un pizzico di sale e amalgama la miscela con la crema di burro. Monta a neve gli albumi e aggiugili al composto. Versa l’impasto in uno stampo a cerniera imburrato e infarinato e cuoci in forno caldo a 190° per 35 minuti circa: infilate poi uno stecchino nella torta, se esce pulito e asciutto puoi spegnere il forno, altrimenti prosegui la cottura per qualche minuto.

Prepara la farcitura. Fai reidratare il cocco essiccato in una ciotola capiente con 1⁄2 dl di acqua tiepida, mescolando di tanto in tanto. Unisci poi il latte concentrato. Sforma la torta e fall raffreddare. Tagliala poi a metà e farcisci con la crema al cocco.

Prepara la copertura. Scalda la panna in una casseruola, toglila dal fuoco prima dell’ebollizione, aggiungi il cioccolato spezzettato e mescola con la spatola fino a ottenere una crema morbida e omogenea. Lascia raffreddare e poi versala sopra la torta partendo dal centro e lasciandola scorrere naturalmente verso i bordi. Infine, se ti piace, puoi guarnire con scagliette di cocco fresco.

da Salepepe.it