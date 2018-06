Mondiali 2018, mangiamoci la Russia: i Blini

Sguscia le uova, separando tuorli e albumi. Sciogli il burro a bagnomaria. Setaccia insieme le 2 farine. Fai intiepidire il latte e scioglici il lievito. Unisci poi, gradualmente, le farine, lo yogurt e lo zucchero, mescolando man mano che incorpori gli ingredienti.

Aggiungi i tuorli alla pastella e per ultimo il burro sciolto, non caldo. Mescola fino ad avere una consistenza liscia e omogenea, e falla riposare coperta da pellicola per 1-2 ore, in ambiente tiepido.

Unisci al composto 1 pizzico di sale e poi gli albumi e la panna, montati separatamente. Ungi con pochissimo burro una padella di ghisa (possibilmente) e versa l’impasto nella padella a cucchiaiate ben distanziate, poche alla volta, formando delle ‘frittatine’ di 5 cm circa di diametro. Cuoci i blini finché si formano le bollicine in superficie, poi girali con la spatola e prosegui con la cottura per un altro minuto. Una volta pronti, mettili uno sull'altro in un piatto da portata e tienili in caldo nel forno.

Tratto da Sale&Pepe