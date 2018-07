Aqua Crua, un fine settimana da top chef

Sabato 14 e domenica 15 luglio da Aqua Crua si potrà assaggiare un menù da Top Chef. Palmiro Carlini, Fabiana Scarica e Cinzia Fumagalli, concorrenti delle passate edizioni di Top Chef, il programma di cucina in onda sul Canale 9, saranno infatti ospiti del loro giudice Giuliano Baldessari nel ristorante di Barbarano Vicentino per la preparazione di un menù a 8 mani. Un percorso di cucina in 6 piatti dove troveranno spazio le diverse attitudini culinarie degli chef, tra rivisitazioni di classici di Aqua Crua e nuove sperimentazioni.

Prezzo 100 euro bevande escluse.

Palmiro Carlini, che è già stato ospite della cucina di Aqua Crua l'estate scorsa, è stato uno tra i concorrenti più amati della prima edizione di Top Chef e protagonista anche dell'edizione appena conclusa di Top Chef Cup. Palmiro è un acceso sostenitore della neurogastronomia, un modo di intendere il cibo in cui la cucina è vissuta come una sorta di viaggio emozionale.

Secondo Palmiro i piatti proposti devono non solo nutrire, ma anche regalare grandi emozioni. Cinzia Fumagalli, protagonista indiscussa della seconda edizione del programma e fresca vincitrice di Top Chef Cup, ha deciso di partecipare al programma per dimostrare che anche le donne possono guidare una brigata di cucina e che non hanno nulla da invidiare agli uomini. Insegnante e chef, ha fatto parte dell’Associazione Professionale Cuochi Italiani e della Federazione Italiana Cuochi.

Da Aqua Crua preparerà il piatto con cui ha vinto il talent. Fabiana Scarica, vincitrice della seconda edizione del programma, chef del ristorante Villa Chiara - Orto e Cucina, una realtà immersa nel verde che autoproduce il più possibile, dalle verdure alla carne. Nel passato della giovane chef di Vico Equense ci sono esperienze nei grandi ristoranti del territorio: prima da Gennaro Esposito e poi al Don Alfonso 1890 della Famiglia Iaccarino. Recentemente è stata selezionata per far parte di JRE - Jeunes Restaurateur Italia.

Per info e prenotazioni: info@aquacrua.it o 0444 776096