Antipasto di cozze ripiene gratinate al forno

Tratto da Ricetta.it

Ingredienti

1 chilo di cozze

3 spicchi di aglio

60 grammi di pane bianco ammorbidito

50 grammi di parmigiano reggiano

q.b. pane grattugiato

1 mazzetto di prezzemolo tritato

5 cucchiai di olio extra vergine di oliva

1 bicchiere di vino bianco

q.b. sale e pepe

Preparazione

Per prima cosa prendete le cozze e mettetele in una bacinella d'acqua lasciandole spurgare per almeno un'ora.

Successivamente pulite bene i vostri molluschi togliendo le barbe e raschiando accuratamente i gusci, infine risciacquatele molto bene in abbondante acqua fredda.

Una volta che le vostre cozze saranno ben pulite prendetele e mettetele in una padella capiente, aggiungete il vino bianco e fate cuocere il tutto a fiamma alta. Ricordatevi di coprire la padella con un coperchio.

Una volta che tutti i gusci delle cozze saranno aperti togliete i molluschi dalla padella e fate attenzione a scartare le cozze che non si sono aperte. Una volta tolti i molluschi dalla padella filtratene l'acqua di cottura.

Mentre le cozze si freddano fate ammorbidire il pane bianco con l'acqua di cottura delle cozze che avete precedentemente filtrato, unite al pane il prezzemolo tritato, il parmigiano, l’olio extravergine d’oliva, l’aglio tritato, il pane grattugiato, il sale ed il pepe.

Una volta uniti tutti gli ingredienti mischiate bene il tutto e qualora il composto risultasse troppo duro aggiungete un po' d'acqua per renderlo più morbido.

Una volta che il ripieno sarà pronto e ben amalgamato riempite i gusci delle cozze. Prendete dunque una teglia abbastanza larga cospargetene il fondo con l'olio e adagiatevi le cozze farcite.

Per finire passate le cozze nel forno per circa 20 minuti ad una temperatura di 200 gradi e poi al grill per circa 15 minuti affinché il piatto si possa ben gratinare e la gratinatura risulti dorata e croccante al palato.

Mettete le cozze su un piatto da portata e servitele ancora calde.