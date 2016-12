Antipasti gluten free: Acini di uva farciti con mousse di gorgonzola

La ricetta di MangiareBene

Ingredienti per 6 persone:



30 acini d’uva rosata

50 grammi Gorgonzola dolce

40 grammi Ricotta morbida

1 cucchiaio di panna liquida

100 grammi Spinaci novelli lavati e asciugati

100 grammi Germogli di soia

sale e pepe bianco

vinaigrette al limone



Preparazione:

Lavate ed asciugate gli acini d’uva. Con l’aiuto di un coltello affilato, eliminate la calotta da ogni singolo acino per creare la base per fare rimanere in piedi l’acino e, aiutandovi con uno stecchino o piccolo scavino togliete i semini e un po' della loro polpa in modo da poterli poi riempire con la farcia.

In una ciotola amalgamate con una frusta il gorgonzola con la ricotta fresca e la panna, condite con un pizzico di sale e pepe bianco e lavorate per qualche minuto il composto in modo da ottenere una soffice crema. Fatela poi riposare in frigorifero per circa mezzora. Con l’aiuto di una sac à poche o di una siringa farcite con la mousse di gorgonzola gli acini d’uva, che mano a mano adagerete sul piatto di portata (oppure suddivisi in singole ciotoline) appoggiati su un letto di spinaci novelli tagliati a julienne e germogli di soia conditi con una vinaigrette al limone