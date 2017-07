I 5 agriturismi dove andare sui colli e dintorni

DA PIERINA. Via Lago di Fimon, 50 Arcugnano

L’azienda agrituristica si trova nel cuore dei Colli Berici, nelle vicinanze del Lago di Fimon immersa nel verde e nella tranquillità. Raggiungibile con autobus n° 13 con capolinea al Lago di Fimon; con mezzi propri percorrendo la Riviera Berica, sino a S.Croce Bigolina. Da qui per via Tormeno proseguendo per via Lago fino a dove si chiude la valle. La ristorazione è semplice e tipica ma rustica e genuina: Lasagne, bigoli al torcio, minestrone, salame. Pollo in tecia con polenta brustolà, frittata con zucchine e cipolle oltre che Bigoli al torcio con l'arna, fettuccine, minestroni con verdure di stagione e naturalmente carne e luganeghe ai ferri, pollo, anatra, faraona in tecia con polenta calda, piatti freddi di salumi di propria produzione e polenta brustolà o panbiscotto, frittate con verdure di stagione.

DOLCI: Torta di mele e altra frutta di stagione.

LA VALLETTA. Viale della Rotonda 62, Vicenza

Agriturismo situato in una splendida posizione circondato da un ampio parco di circa 10 ettari di piante secolari e vigneti.Offre un bellissimo panorama, si trova a 3 minuti dal centro città vicino a Villa Capra detta “La Rotonda” del Palladio. La ristorazione prevede antipasti a base si affettati e uova, sottaceti e sottoli, pane, grissini e formaggi. I piatti tipici sono polletto appetitoso, coniglio in umido, pasta fatta in casa con sughi di verdure, gnocchi ripieni di prosciutto e stravecchio e bigoni all'anitra oltre a carni, funghi, tartufi, formaggi, frittate, carne ai ferri (ovino, bovino, suino e avicoli), agnello e pollo al forno, polenta, contorni di verdura.

AGRITURISMO LE VEGRE Via Vegre, 36, 36057 Arcugnano VI

La villa e la casa colonica si trovano a sud di Vicenza, su una collina dalla quale si gode una stupenda vista panoramica dei Colli Berici.Uscita A4 VI-Est a sinistra S.S. 247 (Riviera Berica) ponte di Debba, destra per Longare, a sinistra per Torri di Arcugnano dopo il paese a destra Fimon. Da uscita A4 VI - Ovest a destra per S. Agostino-per Arcugnano, dorsale berici a destra località i Celibi a 200 m a sinistra. Da Vicenza santuario Monte Berico- Arcugnano - Loc. Celibi 200 m a sinistra. Degustazione vini e alloggio con 3 camere per 9 posti letto con prima colazione

DA BEDIN. Via Piave 112, Brendola

È una azienda di 10 ettari coltivati con metodi tradizionali a vigneto, mais, frumento,prato, bosco ortaggi e si allevano bovini da carne, maiali, polli. Si trova in collina in una posizione tranquilla poco lontana dalla Rocca di Brendola. Da Brendola si prosegue verso località San Valentino. Si imbocca via Piave; dopo 2 km si trova l’azienda. Ristorazione con piatti tipici per pranzo, cena, spuntini. Vendita prodotti insaccati e attività ricreative con percorsi a piedi o in bicicletta.

GENTILIN Via Sabbioni 9, Creazzo

L’azienda, di 42 ettari , è situata in collina, dedita all’allevamento di animali da carne (manzo, conigli, polli, galline, faraone e altri) e alla coltivazione di cereali e frutteti.Ottima vista sulla città di Vicenza. Dal centro di Creazzo salire verso le scuole elementari e dalla Chiesa S. Ulderico, girare a destra per via Fusine.Dopo circa 3 km svoltare a sinistra per via Sabbioni.Da Vicenza, arrivati a Creazzo per via Valscura, girare a destra dopo il viale alberato per via Rampa, poi a sinistra per via Sabbioni. Ristorazione con spuntini di affettati misti, verdure fresche,dolci, vino. Piatti tipitic: Fettucine al fagiano, grigliate, pasta fatta in casa con sugo di anatra o funghi o verdure, zuppe di verdure, pasticcio, grigliate miste, contorni di stagione.

(fonte veneto-agriturismo.it)