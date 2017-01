Zugliano, pizziacato a rubare in sacrestia: arrestato

Era riuscito ad impossessarsi di alcune decine di euro custodite in una scrivania della sacrestia ma i carabinieri lo hanno arrestato in flagranza di reato.



Protagonista del fatto, avvenuto giovedì mattina alle 11, nella chiesa di via Riva a Zugiano, è F.P., 49enne di Malo, volto noto alle forze dell'ordine per reati analoghi. L'intervento tempetivo dei militari di Breganze è stato propiziato dalla segnalazione di un cittadino, che aveva sentito suonare l'allarme nell'edificio sacro. L’arrestato, su disposizione dell’autorità giudiziaria, è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della Compagnia di Thiene, in attesa della celebrazione del rito direttissimo, prevista per venerdì mattina.