Zugliano, il paese piange la "Gianna": fece nascere 15mila bambini

Zugliano ha dato l'addio a Giovanna Cunico, scomparsa sabato all'ospedale di Santorso all'età di 85 anni. Per tutta l'area di Thiene la donna era "La Gianna", conosciutissima grazie alla sua professione di ostetrica.

Per anni e anni ha aiutato le mamme del thienese a far nascere i loro bambini. Molti. Più di 15mila in quei decenni di attività. "La Gianna" è ricordata per il suo carattere professionale ma dolce e cortese nello svolgimento di una missione più che di un lavoro che infatti ha continuato a fare come volontaria per qualche anno dopo la pensione. Gianna ha lasciato i figli Mario, Marinella e Vasco. Il funerale si svolgerà alle 15 di mercoledì 10 gennaio nella chiesa di Grumolo Pedemonte.