Zugliano, gattina ammazzata di botte: si cerca il colpevole

Un indescrivibile atto di violenza contro una gattina di nome Bianca che teneva compagnia a un'anziana signora che abiatava da sola. Il povero animale - come racconta la proprietaria al Giornale di Vicenza - è stato trovato attorno alle 18 di martedì in via Slavina nella frazione Centrale di Zugliano

La gattina, di propietà di una 42enne residente nella piccola frazione, è certa che la morte non è avvenuta per un incidente per il fatto che l'animale non presentava fratture ma aveva gli arti posteriori paralizzati e perdeve sangue. Inoltre non è stata trovata sul ciglio della strada - peraltro quasi mai trafficata - e presentava traumi e lesioni associabili a un calcio. Dopi una notte passata in osservazione in un clinica veterinaria, Bianca è morta nel pomeriggio del giorno dopo.

La gattina, che un mese fa aveva partorito tre gattini, era sorda per una malattia congenita ed era amata da tutti i residenti della via. La signora, che ha intenzione di denunciare l'accaduto ai carabinieri, ha anche lanciato un appello per individuare il responsabile chiedendo di essere contattata se per caso qualcuno ha visto qualcosa sull'accaduto.