Allarme per una bambina di 11 anni scomparsa sulle colline

Allarme per una bambina di 11 annni scomparsa domenica pomeriggio da un agriturismo della zona collinare di Zugliano. Il sindaco del paese, Sandro Maculan, ha lanciato un appello su Facebook:

«Alle ore 19 di questa sera nella zona collinare di Zugliano in via Grumalto è scomparsa una bambina di 11 anni di nome Silvia. Veste una maglietta nera e braghe in jeans. Silvia ha una disabilità e si è sottratta alla vigilanza dei genitori. carabinieri e Protezione Civile sono già sul posto. Se qualcuno dovesse individurla nella zona collinare di Zugliano o di Grumolo è pregato di contattare le forze dell'ordine o il sottoscritto al numero 334.3989766»

(Articolo in aggiornamento)