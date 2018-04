Omicidio Pretto, i Ris a Zovencedo: uno scanner per trovare il killer

I Ris di Parma sono arrivati questa mattina sui colli berici per ulteriori rilievi sul luogo del delitto Pretto. Decine di persone sentite, quasi un centinaio di possessori di fucili da caccia e non controllati, piste e moventi ipotizzati. È passato quasi un anno da quella notte di pioggia del 13 maggio 2017 quando Mauro Pretto, un solitario e burbrero ecologista che abitava nel suo casolare in via Gazzo 14 a Zovencedo, è stato freddato dai pallettoni provenienti da un fucile da caccia.

RILIEVI CON LO SCANNER: C'È QUALCHE SOSPETTATO?

