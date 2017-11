Zermeghedo, scontro auto-bici: grave un ragazzo

Grave incidente tra un giovane ciclista e un'auto nel Comune di Zermeghedo. Per cause ancora in via di accertamento, verso le 18:30, un ragazzo di origine indiana è stato investito dal mezzo.

Inizialmente ricoverato all'ospedale di Arzignano è stato successivamente trasportato al San Bortolo in codice rosso. La prognosi è ancora riservata.

(Articolo in aggiornamento)