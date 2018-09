Ancora danni per il maltempo: l'asfalto si alza di 15 centimetri

I vigili del fuoco sono intervenuti domenica mattina in via Roveri a Zermeghedo per un dissesto del manto stradale, probabilmente dovuto alle forti precipitazioni che da ieri pomeriggio hanno interessato la zona.

L’asfalto si è alzato di una quindicina di centimetri. Sul posto il sindaco e un tecnico comunale. Interventi delle squadre dei vigili del fuoco da ieri per piccoli smottamenti in via Pila ad Arcugnano. Un grosso masso sulla sede stradale in stradella degli Olivari a Longare. Prosciugamenti in via Puglie e via Tiro a Segno ad Arzignano.