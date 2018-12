Carico di cocaina da 80 milioni di euro in una ditta conciaria

Tra le pelli, 690 panetti da un chilo di cocaina purissima, per un valore sul mercato stimato in 80 milioni di euro. Il carico è arrivato per errore in una ditta conciaria di Zermeghedo: il titolare ha immediatamente avvisato i carabinieri, che si stanno occupando della delicata indagine.

Sulla vicenda vige il massimo riserbo e, al momento, si possono solo fare supposizioni. Sicuramente qualcuno ha commesso il fatale errore di sbagliare l'assegnazione del container, arrivato in Portogallo dal Brasile, mandando così in fumo il lucrosissimo traffico. E' probabile che la destinazione fosse comunque il Vicentino. L'organizzazione criminale che ha intessuto un'importante rete per importare la droga colombiana è la ndragheta calabrese, che ha base anche in Veneto e nella nostra provincia da tempo, ma non è l'unica mafia ad occuparsi del business illecito.