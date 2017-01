Zanè, suicida in cella Carlo Helt: uccise Davide Kari in una faida tra famiglie nomadi

Tragedia, lunedì sera, al San Pio X. Carlo Helt, 40 anni, reo confesso dell'omicidio di Davide Kari, 51 anni, e del ferimento del fratello Vianello, si è tolto la vita impiccabdosi alle sbarre della sua cella. L'uomo era recluso da fine ottobre quando si era costituito a Gorizia, dopo 4 mesi di latitanza.



L'episodio di sangue era avvenuto il 23 giugno a Zanè, quando la faida tra le famiglie Helt e Kari era culminata in una violenta sapatoria, in cui il 51enne rimase senza vita ed il fratello fu portato in gravi condizioni all'ospedale. A seguito delle indagini di carabinieri, oltre a Carlo Helt, sono finiti in carcere anche la madre Lucia, 59 anni di Schio, in carcere a Montorio; il fratello Davide, 28 anni di Cismon del Grappa; l’altro fratello Fulvio, 22 anni di Schio e il cognato e fratello delle vittime Paradise Kari, 28 anni di Schio.