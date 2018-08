Bigiotteria pericolosa per la salute: sequestrati 28mila articoli

Nei giorni scorsi i Finanzieri del Nucleo Mobile della Tenenza di Schio, nell’ambito di un ordinario servizio in materia di tutela del Made in Italy e sicurezza prodotti, hanno sequestrato 28.962 articoli potenzialmente pericolosi per la salute.

La merce era costituita da bigiotteria varia e da accessori per la persona (collane, elastici, orecchini, bracciali) e posta in vendita all’interno di un bazar di recente apertura sul territorio di Zanè, gestito da un soggetto di nazionalità cinese. La stessa merce era priva della denominazione legale e merceologica del prodotto, delle indicazioni sull’origine, delle informazioni riguardanti la presenza di materiali che possono arrecare danno alla salute, delle istruzioni di utilizzo nonché delle indicazioni in lingua italiana. Dunque, merce priva dei requisiti minimi di sicurezza e potenzialmente pericolosa per gli acquirenti.

È stata elevata, nei confronti del cittadino straniero, una sanzione amministrativa che può raggiungere 25.823 euro, per la quale è stata anche notiziata la competente Camera di Commercio di Vicenza.