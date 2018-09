Muore a 5 giorni dall'incidente: non ce l'ha fatta l'83enne investita

E' deceduta nel corso del pomeriggio di martedì Dal Maso Giuseppina, 83enne di Zanè che mercoledì scorso era rimasta vittima di un incidente stradale in via Del Costo a Zanè, entrando in collisione con una autovettura.

Immediatamente soccorso dal Suem 118 è stata rianimata sul posto e trasportata al San Bortolo dove i medici hanno riscontrato gravi danni cerebrali.

La Polizia Locale Nordest Vicentino sta ancora indagando sull’incidente e trasmetterà la documentazione relativa al rilievo del sinistro alla Procura della Repubblica di Vicenza.