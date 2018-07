Zanè, frontale tra due auto al semaforo: due feriti

Incidente senza gravi conseguenze a Zanè nella mattinata di lunedì. Alle 8.10, al semaforto di Via Monte Pasubio - Via Cuso, un'autovettura Lancia Musa, proveniente da Thiene con direzione Marano, condotta da G. V. - 41enne residente a Zanè - nello svoltare a sinistra, per cause in corso di accertamento, si è scontrata frontalmente con una Fiat Panda, condotta da M. G., settantenne residente a Schio che proveniva dal senso opposto di marcia.

A seguito dell'urto la Fiat Panda usciva di strada, abbattendo un cippo segnaletico della Telecom, mentre la Lancia Musa ruotava di 180 gradi, rimanendo però nella sede stradale. I conducenti presentavano fortunatamente solo lievi escoriazioni a seguito dell'esplosione degli airbag di entrambe le auto, pertanto non è stato necessario l'intervento del Suem 118. Per i rilievi e la viabilità del traffico interveniva sul posto una pattuglia del Consorzio Polizia Locale Nordest Vicentino.