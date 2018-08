Spaccio col motorino senza assicurazione: due denunciati e 1000 euro di multa

In due in motorino anche se non potevano. Alla vista del ciclomotore con alla guida G.V., 39enne di Marano Vicentino con P.M., una 30enne di Piovene Rocchette, la polizia locale nordest vicentino ha alzato la paletta per un normale controllo. In quel momento gli agenti hanno notato che l'uomo tentava di occultare un oggetto dentro la borsa della donna. Dopo ulteriori controlli è risultato che i due trasportavano alcuni grammi di marijuana e per loro è scattata la denuncia per detenzione, ai fini di spaccio.

Inoltre il ciclomotore sul quale viaggiavano era privo di copertura assicurativa e non era stato sottoposto alle prescritte, ultime, revisioni. Per tale motivo è stato sequestrato ed a carico del proprietario/conducente sono state elevate sanzioni per 848,00 euro (mancanza assicurazione), 338,00 euro (mancanza delle ultime due prescritte revisioni), 85 euro (mancanza specchietto) e 81 (veicolo non abilitato a trasporto di passeggero), per un totale di più di 1000 euro.

L'episodio è successo a Zanè in via Cellini alle ore 16:20 di lunedì. La pattuglia della polizia locale ha intimato l'alt alle due persone che erano dirette a Marano Vicentino. Messa alle strette la coppia ha consegnato agli agenti l'involucro che avevano tentato di occultare, che risultava contenere g. 7,33 di Marijuana. Alla notizia che sarebbero stati accompagnati in comando per la perquisizione personale, la donna ha poi estratto dal reggiseno un altro involucro contenente g. 5,60 di maria. Quindi hanno ammesso di detenere in casa di uno di loro un bilancino elettronico. Tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro e le persone denunciate per detenzione, ai fini di spaccio in concorso tra loro.

La sostanza stupefacente, infatti, era quasi grezza, confezionata in maniera grossolana, presumibilmente prodotta in zona per il mercato locale. Il conducente, sottoposto a specifici esami presso il pronto soccorso dell'ospedale di Santorso, non risultava avere recentemente assunto sostanze stupefacenti.