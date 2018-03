Zanè, danneggia il semaforo col camion: incastrato dalle telecamere

Nella mattinata di giovedì, verso le 10, un autocarro all'intersezione semaforizzata tra le vie Pasubio/Trieste e Cuso, nel superare a destra un autovettura che stava per svoltare a sinistra per immettersi su via Trieste, ha sbattuto conto il palo del semaforo.

Nonostante l'impatto molto forte, a seguito del quale sono state danneggiate le lanterne semaforiche e la palina stessa, il furgone si è allontanto velocemente dalla zona con direzione Thiene. I testimoni hanno segnalato subito il fatto al Consorzio di Polizia Locale Nordest Vicentino che è intervenuto per i rilievi del caso visionando le immagini registrate dai varchi cittadini che hanno individuato il camion. Alla ditta di Verona proprietaria del mezzo, la Polizia Locale Nordest Vicentino è arrivata incrociando i dati della targa del mezzo attraverso gli archivi della motorizzazione. Al conducente del mezzo verrà notificata una sanzione amministrativa di 296 euro e gli saranno decurtati 4 punti dalla patente di guida nonchè dovrà risarcire il danno causato all'impianto semaforico.