Vicenza, appartamento in fiamme: morta una donna

E' di due vittime, una donna e il suo cane, il bilancio dell'incendio divampato alle 21.20 di mercoledì, in viale dal Verme a Vicenza. Yvonne Supel, 58 anni, polacca, era stata estratta dalle fiamme dai vigili del fuoco e trasportata all'ospedale dal Suem 118 ma è decenduta nella notte per le gravissime ustioni riportate.



I pompieri accorsi con due squadre, sono entrati all’interno dell’appartamento completamente avvolto dal fumo, dove era in atto un incendio sviluppatosi nella zona del salotto, rinvenendo durante l’ispezione la donna.

Nell’incendio è morto anche l’animale della donna: un cane labrador, trovato vicino alla padrona. Le operazioni di completo spegnimento e messa in sicurezza dell’abitazione sono terminate dopo circa 4 ore. Le cause dell’incendio sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. L’appartamento è stato posto sotto sequestro.