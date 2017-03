Vicenza, sabato e domenica parchi chiusi per taglio dell'erba

Sabato 1 e domenica 2 aprile non saranno godibili alcuni parchi della nostra città, chiusi per l'intervento di diserbo, che richiede il divieto di accesso al pubblico per le 48 ore successive al trattamento.

Il Comune di Vicenza, tramite Amcps, sabato 1 e domenica 2 aprile provvederà al diserbo di parco Querini, Giardino Salvi, parco di villa Guiccioli e parco giochi di Villa Tacchi