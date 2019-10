Vittorio Brumotti aggredito in Campo Marzo: preso a sassate durante le riprese

Pochi frame mostrati sui social della trasmissione satirica documentano l'aggressione subita in Campo Marzo dal'inviato di Striscia la notizia Vittorio Brumotti arrivato nei giorni scorsi in città per documentare lo spaccio di cocaina davanti alla stazione ferroviaria.

Il campione di bike trial ha cominciato la registrazione del suo filmato intorno in sella alla sua bicicletta quando, dopo avere cercato di intervistare alcuni giovani stranieri, alcuni individui si sono scagliati contro di lui e la troupe lanciandogli dei sassi.

Brumotti non si sarebbe recato al Pronto soccorso e non ha sporto denuncia. Anche gli altri membri della troupe non hanno riportato ferite rilevanti solo danni all'attrezzatura.



L’inviato su due ruote ha deciso di non recarsi in Pronto Soccorso e non sporgere denuncia. Brumotti se l’è cavata con qualche contusione. Anche gli altri membri della troupe non hanno riportato ferite rilevanti. Solo le telecamere sono state danneggiate dalle pietre scagliate



Continua su: https://newsmondo.it/vittorio-brumotti-aggredito-a-vicenza/cronaca/?refresh_ce