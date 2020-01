Aggredisce verbalmente la ex e le causa un malore: pensionato nei guai

È stato denunciato per esercizio arbitrario delle proprie ragioni, con violenza alle persone e sulle cose. Un 61enne pensionato, residente in un comune dell'Area Berica, il giorno di Santo Stefano si è presentato presso l'abitazione della ex moglie e nel corso di un'accesa discussione per una controversia dettata da motivi economici, ha aggredito verbalmente la donna tanto da causarle un malore a seguito del quale le veniva diagnosticato una stato ansioso giudicato guaribile in tre giorni.

Il 61enne, una volta uscito all’esterno dell’abitazione ha colpito con calci e pugni l’autovettura del cognato, presente in causa con la sorella, causando un danni per circa mille euro. I carabinieri di Sossano, nei giorni scorsi hanno denunciato l'uomo in stato di libertà alla procura della repubblica presso il tribunale di Vicenza.