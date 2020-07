Palpeggia 15enne in pieno centro: 18enne denunciato per violenza sessuale

Si è avvicinato a una 15enne residente ad Altavilla che stava tranquillamente parlando con due amiche e ha allungato le mani, palpeggiandola nelle parti intime. La giovane ha di getto allontanato la mano dello sconosciuto e si è rifugiata al bar Due Colonne, seguita dal molestatore. Solo l'intervento fulmineo dei gestori del locale ha fatto allontanare l'individuo, fermato poco dopo dalla polizia grazie alla segnalazione di un testimone che ha chiamato il 113. Protagonista dell'episodio un tunisino 18enne con regolare permesso di soggiorno, residente a Benevento e nuovo in città.

La vicenda è accaduta nella centralissima Piazza dei Signori verso le 22:30 di venerdì. Gli agenti delle volanti, chiamati sul posto da un ragazzo che ha assistito alla scena, ha fermato poco dopo l'autore del gesto in piazza Biade. Il giovane non ha precedenti penali ed è sconosciuto alle forze dell'ordine locali che stanno indagando, anche con l'aiuto della questura di Benevento, sulla sua presenza in città. Il 18enne è stato denunciato per violenza sessuale con querela di parte presentata dalla giovane vittima che si è recata in questura col padre.