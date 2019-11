Violenza sessuale su minore e istigazione al suicidio, arrestato ricercato

Violenza sessuale su minore e istigazione al suicidio. Sono le pesentassime accuse nei confronti di Oleg Sendrea, moldavo 43enne arrestato nella mattinata di giovedì all'Hotel De la Ville in viale Verona. L'uomo, ricercato dall'Interpol con un mandato di arresto internazionale. si era registrato nell'albergo nei giorni scorsi e il suo nominativo è arrivato automaticamente negli uffici della questura dove è scattata la segnalazione con i dati nel database che raccoglie le persone ricercate. Dopo un confronto con la sezione italiana dell'Interpol, alle 5 del mattino gli agenti delle volanti sono arrivati nella stanza del moldavo, che stava dormendo, e sono scattate le manette.

L'uomo è stato portato in questura e, dopo un ulteriore accertamento sulla sua identità, trasferito in carcere in attesa della verifica della sua posizione da parte della Corte d'appello di Venezia. Sendrea potrebbe essere estradato in Moldavia dove rischia di scontare 20 anni di carcere. I fatti per i quali è accusato si riferiscono ad un lasco di tempo che va dal 2016 al 2018, anno in cui ha fatto perdere le proprie tracce. L'arrestato viveva a Hincesti, una cittadina di 15mila abitanti poco distante dalla capitale Chișinău. È lì che avrebbe compiuto i reati dei quali è accusato.