Sedotta a suon di bevute e poi "venduta" all'amico per 200 euro: in manette un 48enne

Un 48enne di origine romena, G.B., è stato arrestato dai carabinieri di Noventa Vicentina con 'accusa di violenza sessuale. Denunciato anche "l'amico" 33enne, S.A., per sfruttamento alla prostituzione. Entrambi sono residenti nel comune di Noventa Vicentina.

I carabinieri sono risaliti ai due dopo che una 49enne residente in un comune del Basso vicentino, la notte del 17 luglio scorso, ha chiesto il loro intervento segnalando di essere stata vittima poco prima, di una violenza sessuale all’interno di un abitazione di Noventa Vicentina.

La donna, in stato di agitazione, ha indicato l’appartamento nel quale era stata compiuta la violenza e dal quale era riuscita ad allontanarsi approfittando di un attimo di distrazione dell’aggressore. I militari si sono quindi recati sul posto e hanno rintracciato l'uomo. Dalle indagini è emerso che la vittima aveva trascorso la serata in compagnia di due uomini in alcuni locali del centro noventano, nel corso della quale le venivano offerte più di una bevanda alcolica convincendola, al termine, a seguirli nell’abitazione dell’arrestato dove proseguivano nel bere e consumare marijuana.

Ecco che S.A., si era accordato con G.B., di avere una prestazione sessuale della donna per 200 euro. Quando la donna ha scoperto la cosa si è tirata indietro ma, nonostante le sue resistenze non ha potuto far altro che subire più volte e con violenza rapporti sessuali completi.

G.B. è stato posto ai domiciliari in attesa dell’udienza di convalida con rito direttissimo mentre la vittima è stata ricoverata all’ospedale civile di Noventa Vicentina per gli accertamenti del caso. Oggi, venerdì 19 luglio, è stato convalidato l’arresto con obbligo di firma alla polizia giudiziaria.