Prostituta violentata dal cliente insoddisfatto: denunciato insieme all'amico guardone

Ha pagato una prostituta per avere un rapporto orale. Poi, insoddisfatto della performance, l'ha obbligata a proseguire. Il tutto mentre poco lontano un altro uomo assisteva alla violenza. La situazione degenera.

É la stessa vittima, una volta sfuggita alle mani dell'aggressore, ad allertare disperata il 112. É la notte tra giovedì e venerdì e la donna, una 39enne albanese residente a Rossano Veneto, si sta prostituendo tra Galliera e San Martino di Lupari. La aggancia un 32enne moldavo, anche lui vive a Rossano. Pattuiscono un rapporto orale, lui le consegna 30 euro. La prestazione però non è degna delle aspettative secondo lo straniero, che impone alla donna di continuare. Lei cerca di rifiutare, ma lui si fa violento e la costringe con la forza, non la lascia andare.

Le denunce

Passano lunghi momenti di angoscia prima che lei riesca a liberarsi e a chiamare i carabinieri. In breve tempo una pattuglia è sul posto. Ci sono ancora sia la prostituta, che non è rimasta ferita, sia l'aggressore. Raccolta la testimonianza della vittima l'uomo viene denunciato per violenza sessuale. E nei guai finisce anche un ragazzo romeno che si trovava nelle vicinanze, risultato essere un conoscente del moldavo che aveva assistito a tutta la scena. Oltre a non aver soccorso la ragazza era anche privo dei documenti, il che gli è costato una denuncia.