Botte alla moglie per anni: arrestato 41enne

Anni di violenze nei confronti della moglie, fino a che, lo scorso anno lei non ha trovato il coraggio di ribellarsi e di sporgere denuncia nei confronti del marito. Il tribunale di Vicenza ha così condannato un cittadino dello Sri Lanka 41enne a un anno e dieci mesi di reclusione e, nei giorni scorsi, l'uomo è stato rintracciato e arrestato dagli uomini della squadra mobile di Vicenza diretta da Lorenzo Ortensi.

La donna, 40enne conterranea dell'arrestato, ha denunciato gli abusi nel 2018 raccontando molti episodi di maltrattamenti domestici da parte del marito che duravano fin dal 2015. In un caso lui era arrivato a fratturarle una mano nel corso di uno scoppio di violenza. Dopo l'allontanamento dalla casa famigliare e la condanna definitiva da parte del tribunale, per l'uomo è scattato l'arresto e il trasferimento in carcere.