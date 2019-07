Ubriaco picchia e minaccia con un coltello la convivente: 31enne denunciato

A lanciare l'allarme ai carabinieri è stata la vittima, nella tarda serata di mercoledì. L'uomo è stato indagato per minaccia aggravata. Sono in corso indagini per capire se in passato ci fossero già stati episodi analoghi. La donna ha rifiutato le cure mediche