Massacra di botte la moglie davanti a figli: arrestato 43enne

Ennesimo, gravissimo episodio di violenza sulle donne. Un italiano di 43 anni, di origine marocchina - Mohamed Karbal, è stato arrestato dalla volante della polizia di Stato nella mattinata di martedì dopo aver picchiato a sangue la moglie nell'appartamento di via Biron di Sotto a Vicenza dove la coppia risiede con i tre figli minori.

Sono circa le sei del mattino quando una vicina della famiglia sente delle urla strazianti e delle grida di rabbia provenire dall'appartamento accanto. La signora, che vede anche il consumarsi di alcune scene di violenza e sente i figli della coppia piangere, avvisa immediatamente la polizia.

La volante, giunta sul posto, si trova di fronte a una scena impressionante. La moglie di Karbal, come raccontato dagli uomini della questura, era in cortile con il volto completamente tumefatto e lividi in tutto il corpo. A un certo punto, stando al rapporto della polizia, è spuntato il 43enne in completo stato di alterazione e furioso al punto di cercare di aggredire ancora la compagna. Bloccato dagli agenti, l'uomo si è scagliato anche contro l'auto di servizio dei poliziotti.

A quel punto è scattato l'arresto e la denuncia per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni aggravate (la donna ha una prognosi di 30 giorni per le ferite subìte), maltrattamenti in famiglia e danneggiamento dell'auto di servizio. Karbal si trova attualmente in carcere in attesa di provvedimenti dal magistrato di turno.

Come riferito dalla questura esistono dei precedenti di violenza per quanto riguarda questo contesto famigliare. Ad ottobre dello scorso anno, infatti, c'era stata una segnalazione con l'intervento della volante nella stessa casa, ma nessuna denuncia da parte della donna. Ad aprile 2019, invece, la vittima sporge denuncia contro il marito ai carabinieri di Vicenza senza però presentare un referto medico.

La stessa donna, una marocchina di 40 anni in attesa della cittadinanza, ha riferito alle forze dell'ordine di essere stata picchiata più volte, anche durante la gravidanza. Karbal, difeso dall'avvocato Zagonel, è in attesa di essere interrogato dal magistrato.