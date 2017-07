Vicenza, l'opposizione sull'emergenza Campo Marzo: "Intervenga l'esercito"

Dopo il grave fatto di sangue avvenuto sabato in via Roma i consiglieri di Forza Italia e della lista Cicero hanno presentato rispettivamente due domande di attualità e una mozione. La richiesta è univoca: a Campo Marzo ci vuole l'esercito.

Il Consigliere comunale Claudio Cicero ha presentato una mozione, già depositata per il dibattito in Consiglio Comunale, sul tema della sicurezza in città con particolare riferimento alla zona di piazzale Bologna, viale Milano, viale Roma e Campo Marzo. “Ho depositato una mozione con la quale il Consiglio comunale avrà la possibilità di impegnare Sindaco e Giunta a richiedere al Governo l’inserimento di Vicenza nell’elenco delle città in cui si svolge l’operazione Strade Sicure. E’ ora di tornare a chiedere e di sconfessare qualsiasi ministro che si dovesse nascondere dietro alla mancanza di disponibilità finanziarie.” La richiesta è che anche a Vicenza, come in altre 51 città italiane, sia attivato il progetto “strade sicure”, con mezzi e personale militare, in funzione di agenti di pubblica sicurezza, impegnati a pattugliare non solo obiettivi sensibili ma anche le aree di degrado e microcriminalità.

“Campo Marzo è diventato terra di nessuno e Vicenza una città franca per lo spaccio tra due città maggiori (Verona e Padova) dove però (a Padova e Verona) le forze di pubblica sicurezza sono in buon numero con presìdi vicino alle zone calde dello spaccio. Da noi uomini e mezzi sono troppo limitati”. E’ la considerazione del commissario provinciale di Forza Italia Matteo Tosetto che invita i rappresentanti dei cittadini in consiglio comunale a considerare il problema in modo più ampio. “Ci vuole urgentemente l’intervento dell’esercito in tutta la zona di campo Marzo e della stazione”, indica il commissario di Forza Italia, “e per operare controlli di rinforzo alla pubblica sicurezza sui viali della prostituzione (viale Verona-San Lazzaro, Ponte Alto fino ad Altavilla e Montecchio Maggiore)!”

I consiglieri comunali di Forza Italia Michele Dalla Negra e Roberto Cattaneo, con due distinte domande di attualità chiedono tra le altre cose al Sindaco Variati di intervenire presso il Governo per l’invio a Vicenza dell’esercito in sostegno a Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza e Polizia locale. Forza Italia, rappresentata dal commissario Matteo Tosetto, infine, ribadisce la richiesta di costituire un tavolo permanente comunale.