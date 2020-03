Giocano a pallone in strada: denunciati i genitori di 10 ragazzini per violazione al Dpcm

I carabinieri della Compagnia di Vicenza nella giornata e nottata di sabato hanno denunciato in stato per inosservanza del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri introdotto a seguito dell’emergenza Covid-19, quindici persone.

Si tratta di persone sorprese all’esterno delle loro abitazioni che, all'arrivo dei carabinieri, hanno dato giustificazioni in contrasto alle prescrizioni imposte, in particolare in Camisano Vicentino dove circa 10 ragazzini (minori anni 14) giocavano tra di loro in mezzo alla strada in via Degli artiglieri.

All’arrivo dei carabinieri alcuni bambini si davano alla fuga mentre altri venivano bloccati e ricondotti a casa. I genitori dei bambini verranno denunciati ai sensi dell’art 650.