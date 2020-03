Pessimo rendimento scolastico, preside nega colloquio: fratello si apposta fuori scuola

I carabinieri della stazione di Noventa Vicentina, nella giornata di venerdì hanno sanzionato amministrativamente un 28enne di nazionalità ghanese, residente in paese, per non aver rispettato le prescrizioni previste dal Decreto ministeriale contro la diffusione del contagio da Coronavirus.

Il giovane, nel corso della mattinata, ha contattato telefonicamente la dirigente dell’istituto scolastico Masotto, chiedendo con insistenza un colloquio con la dirigente per discutere in merito al pessimo rendimento scolastico del fratello, richiesta che non è stata accolta a seguito delle limitazioni imposte dall’emergenza Covid-19.

Il 28enne non si è fermato al rifiuto. Si è messo in auto e ha raggiunto la scuola sostando in prossimità del cancello di ingresso dove è stato rintracciato dai militari dell’Arma, nel frattempo allertati, che hanno proceduto all'identificazione dell'uomo e verificata l’insussistenza dello stato di necessità lo hanno sanzionato invitandolo successivamente a rientrare a casa.