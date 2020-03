Teme il possibile contagio da Covid-19 della figlia e la porta "al sicuro" dai parenti: multato

Ha lasciato la sua abitazione di Gazzo Padovano per venire in città e lasciare la figlia dai parenti vicentini, preoccupato per un possibile contagio da Covid-19. E' questa la ricostruzione dei fatti fornita agli agenti di polizia da un 40enne fermato nella tarda serata di venerdì in via Tripoli, a Vicenza.

Gli agenti hanno chiesto all'uomo di fornire l'autocertificazione necessaria per giustificare lo spostamento dalla sua abitazione ma l'uomo ne era sprovvisto pertanto è stato accompagnato in Questura.

Alle domande degli agenti sul motivo che l'avesse portato a lasciare il comune di residenza l'uomo ha dato risposte evasive dichiarando di aver portato la figlia in un luogo sicuro, nell'abitazione della cognata e della nonna in quartiere San Felice, ancora prima delle restrizioni imposte dal decreto, e di essere andato a farle visita a seguito di alcuni incubi.

La cosa si sarebbe protratta più del dovuto e l'uomo poi perso l'autobus che l'avrebbe poi riportato a casa. Motivazioni giudicate insufficienti nel rispetto degli obbligi imposti dal Dpcm del 25 marzo scorso, l'uomo è stato quindi sanzionato.

