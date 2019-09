Sorpreso nel garage di un'abitazione e denunciato: «Non sapevo dove dormire»

I carabinieri di Vicenza, nel fine settimana, hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza per violazione di domicilio P.P 32enne di nazionalità albanese, residente a Rufina (FI), di fatto senza fissa dimora, sorpreso nell’autorimessa di un’abitazione in via F.lli Stuparich.

L’uomo, che asseriva di trovarsi in città per motivi di lavoro, giustificava la sua presenza in quanto non aveva trovato altro luogo idoneo per trascorrere la notte.