Non rispetta gli obblighi della "sorveglianza speciale": denunciato 27enne

I carabinieri di Noventa Vicentina, assiema a una Squadra Intervento Operativo del 4° Battaglione Carabinieri “Veneto” di Mestre, il 12 maggio, nel corso di un servizio di controllo nel territorio noventano, hanno denunciato per violazione degli obblighi inerenti la sorveglianza speciale, A.M, 27enne, residente a Spinea (VE) attualmente domiciliato a Vicenza.

L'uomo, sottoposto alla misura della sorveglianza speciale per reati contro il patrimonio e inerinenti a sostanze stupefacenti, senza obbligo/divieto di soggiorno e con divieto di uscire dalla propria abitazione dalle ore 21.00 alle ore 07.30, è stato controllato alle ore 07:40 circa in via Collegio Armeno giustificando la sua presenza a Noventa Vicentina per ragioni di lavoro.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Dagli ulteriori accertamenti svolti i militati hanno appurato che la persona si era allontanata dall’abitazione prima delle ore 07.30, senza comunicarlo preventivamente ai carabinieri di Vicenza. Spetterà ora all’Autorità Giudiziaria berica informata dell’accaduto valutare i conseguenti provvedimenti da adottare.